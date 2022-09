Guendalina Canessa, la figlia Chloe inizia la seconda media. La foto conquista Instagram: «È bellissima»

Passano gli anni, ma l'emozione per il primo giorno di scuola della figlia è sempre la stessa per Guendalina Canessa, che oggi ha accompagnato la figlia Chloe di dodici anni a scuola. La ragazzina, figlia di Daniele Interrante, quest'anno frequenterà la seconda media, ma dimostra molto più della sua età.

Guendalina Canessa, l'emozione per il primo giorno di scuola della figlia

«First Day. Seconda media. Agitazione ne abbiamo??» scrive l'influencer, accanto a un paio di foto della dodicenne fuori dalla macchina, pronta a entrare in classe con la divisa della scuola. Gonna corta nera, calzettoni, camicetta con il logo dell'istituto, cravatta regimental e zaino in spalla, Chloe è pronta per un nuovo anno. Capelli castano chiaro a incorniciarle il viso, sorriso sfuggente, è davvero la fotocopia della madre. Mentre la giovane distoglie lo sguardo dalla telecamera, la madre cerca di riprendere ogni istante di questa giornata che, come ogni anno, segna un momento chiave nella vita di bimbi e adolescenti.

Non sono mancati i complimenti di amici e vip, che non hanno potuto fare a meno di elogiare la splendida ragazza. «Mamma mia sei bellissima», «una barbie», «un dipinto» sono stati alcuni dei commenti. Per la felicità e l'orgoglio di mamma Guendalina.