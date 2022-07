Guendalina Tavassi butta in piscina Carmen di Pietro. Ecco cosa è successo

Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, quando si tratta di loro le risate sono garantite. Una reunion che ha dato vita a una vera e propria sitcom, dopo l'Isola dei Famosi, infatti, le due ex naufraghe hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme al mare. Carmen in compagnia dei figli Alessandro e Carmelina Iannoni, mentre Guendalina con il suo fidanzato Federico Perna.

Due caratteri esuberanti, simpatici e grintosi non potevano che stringersi la mano e dare il via a uno show su Instagram. La loro spontaneità piace e i followers sembrano apprezzare con piacere la coppia. Le divertenti disavventure e gag di Carmen e Guenda stanno facendo sbellicare dalle risate il web.

Dalle litigate in auto tra Carmen e il figlio Alessandro sulla direzione da prendere per arrivare a San Felice Circeo, ai momenti ripresi dalla Tavassi dove Carmen utilizza lo spazzolino del figlio per aggiustarsi le sopracciglia, sotto lo sguardo incredulo del ragazzo. Diversi i video in cui ridono e scherzano al mare, ma la scena più esilarante arriva post cena, quando le due ex naufraghe decidono di fare un balletto su Tik Tok sulle notte di "Mi fai impazzire", di Blanco. Un simpatico momento che Guendalina Tavassi ha trasformato in "indimenticabile" per Carmen Di Pietro, come? Buttandola in piscina!! Carmen, una volta tornata a galla ha urlato divertita: «Disgraziata!! » rivolgendosi proprio a Guenda. Le due hanno documentato tutto sui social ridendo a crepapelle.

La Di Pietro non si è certo offesa per lo scherzo della Tavassi, e dopo aver cercato disperatamente i sandali in acqua raggiunge il restante della comitiva. In accapatoio si rivolge di nuovo a Guenda in tono scherzoso: «Mi fai venire una malattia».

Insomma, ce ne aspettiamo delle belle dalla nuova friendship, la sitcom è appena iniziata...