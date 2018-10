Guendalina Tavassi dal chirurgo per il ritocchino: «Ecco perchè ho ridotto il seno»

Lunedì 29 Ottobre 2018, 17:50 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 18:50

E’ stata protagonista al Grande Fratello, poi all’Isola dei famosi ed oraha fatto parte del cast della nuova edizione di “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. In grande forma, Guendalina confessa di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo per ritoccare il naso e ridurre ilLa Tavassi ha tre figli nati da due relazione, Gaia, Chloe e Salvatore e la necessità di operarsi è arrivata con la primogenita: “Quando rimasi incinta della mia prima figlia - ha raccontato in un’intervista a “DiPiù” - mi venne una sesta misura, da una quarta di partenzaHo allattato parecchi mesi e alla fine si era completamente svuotato. Dopodiché, con l’arrivo degli altri due miei figli, il décolleté è tornato a lievitare ma questa volta, a differenza della prima, dopo gli allattamenti non è diminuito. Allora dopo averne parlato con il chirurgo, ho deciso di ridurlo per evitare che poi negli anni i tessuti cedessero troppo. Mio marito approva, è contento. Dice che così ho un tocco di classe. Che, una taglia come la sesta a me non stava bene, in un certo senso mi involgariva”.