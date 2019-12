Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, volano frecciatine su Instagram: «Sono ancora calma, ma potrei scatenarmi»

Guendalina Tavassi torna sulla polemica in merito alle accuse mosse dalla figlia Gaia e lo fa sui social. L'ex concorrente del Grande Fratello ha denunciato l'ex compagno accusandolo di aver plagiato la 15enne e averla messa contro di lei per avere visibilità. Su Instagram Guendalina ha lanciato però un velato messaggio, che a molt fan è sembrato chiaro.

La Tavassi paragona, in due Instagram Stories, il suo carattere al tempo di Roma in questi giorni, dicendo che il meteo è incerto, che non si sa se pioverà o meno e prosegue: «Io ho pensato che sono proprio come il tempo», afferma ironicamente, «Nel senso che sono incerta, potrei rimanere tranquilla e non fare nulla, oppure potrei scatenarmi. Chi lo sa, che cosa farò?».

Visto che le continue polemiche da parte dell'ex Remo Nicolini non si fermano, si presume che il destinatario del messaggio sia proprio lui. Intanto nel vortice è finita anche Gaia che dopo le sue storie è stata presa di mira da alcuni hater e insultata, al punto che la ragazza ha pubblicato una storia in cui chiarisce che non ritratta la sua parola ma che il suo intento era solo di esprimere la sua opinione, senza avere visbilità e che il padre è andato in suo aiuto per difenderla. Quale sarà la verità in questa lite familiare che non sembra proprio accennare a smorzarsi?

Ultimo aggiornamento: 14:52

