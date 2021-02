Guillermo Coppola: «Io, Diego Maradona e quella notte con Sophia Loren»

Guillermo Coppola è stato per sedici anni al fianco di Maradona. «Una vera coppia, tra noi è mancato soltanto il sesso», ha detto l'ex procuratore in una intervista a Telefé per ricordare Diego a quasi tre mesi dalla sua morte, avvenuta il 25 novembre per un arresto cardiocircolatorio.

Coppola, che seguì Diego a Napoli dal 1985 al 1990 e ne ha curato anche successivamente gli affari affiancando la ex moglie del campione Claudia Villafane, ha ricordato tanti episodi. «Come ad esempio i quattro anni su un'isola a Cuba, vissuti praticamente da soli in un posto dove non c'era neanche elettricità. Si sono dette tante cose sul nostro rapporto, anche che Diego mi accusò di avere sottratto soldi alle sue figlie. Ma c'ero io a portare la bara di suo padre e anche la sua, un onore che mi hanno dato i suoi familiari».

APPROFONDIMENTI MOMS TO BE Belen incinta, i teneri auguri di Chiara Ferragni su Instagram:... EX MARITO Belen incinta, Stefano De Martino posta una foto in casa. I fan... SU INSTAGRAM Emily Ratajkowski incinta, la foto completamente nuda: «A volte...

Coppola ha anche parlato di un suo corteggiamento a Sophia Loren, avvenuto quando Maradona giocava nel Napoli. «Poter stare accanto alla diva era un sogno per me, rivedevo le scene del film “Ieri oggi e domani”. Dopo una cena con Diego e Claudia l'accompagnai in albergo e speravo di poter salire nella sua camera, però lei mi disse: sei un uomo affascinante ma io sono innamorata di mio marito Carlo Ponti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA