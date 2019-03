Gwyneth Paltrow posta la foto con la figlia sui social, ma Apple si arrabbia: ecco perché

Lunedì 25 Marzo 2019, 17:42 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gwyneth Paltrow è stata rimproverata dalla figlia Apple per aver messo una sua foto sui social. Non è la prima figlia adolescente di vip che sceglie di non apparire sui social dei genitori, o almeno di farlo alle sue condizioni. L'attrice ha postato un selfie suo con la ragazza mentre stanno sciando ma pare che Apple non l'abbia presa benissimo.«Mamma, ne abbiamo già discusso. Non puoi pubblicare le foto senza il mio consenso», ha scritto l'adolescente sotto la foto messa sul profilo Instagram della madre. Nello scatto la ragazza si vede appena, visto che il volto è completamente coperto dalla maschera, ma non le è piaciuta comunque l'idea della madre di pubblicare un suo scatto senza permesso.L'attrice però replica facendo leva proprio facendo leva sulla sua maschera da sci: «Non si vede neanche la tua faccia». Un botta e risposta degno di un normalissimo rapporto madre-figlia. Lo scatto comunque è piaciuto ai fan e oltre 130 mila hanno messo il like.