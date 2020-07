Gwyneth Paltrow, rivelazione sul sesso: «La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato»

Gwyneth Paltrow sempre più esplicita. L'attrice, un tempo icona del galateo, ha rivelato di aver avuto una maestra d'eccezione per il sesso orale. Durante un recente intervento sul podcast 'Literally With Rob Lowe', parlando con l'attore di 'A New Kind of Family' e suo vecchio amico Rob Lowe, Paltrow ha spiegato che è stata sua moglie Sheryl Berkoff ad averla istruita su come praticare il sesso orale quando aveva 15 o 16 anni.

L'attrice Premio Oscar ha incontrato la Berkoff intorno al 1988 o 1989, quando la futura moglie di Lowe stava lavorando come truccatrice sul set di "Blythe Danner". «Sono stata subito ossessionato da lei. - ha raccontato - Prima di tutto, usciva con Keanu Reeves, che era il mio crush sul versante delle celebrità. Ed era così bella. Sapeva che stavo intrufolando sigarette sul set e sarebbe venuta a fumare con me dietro la roulotte».

«E Sheryl mi ha insegnato a fare un pompino e tutte le altre cose tradizionali. E l'ho semplicemente venerata. Pensavo fosse letteralmente la ragazza più cool di tutti i tempi», ha aggiunto.

Archiviata la relazione con Reeves, ha iniziato a frequentare Lowe e i due si sono sposati nel 1991.

La rivelazione piccante è l'ultimo, in ordine di tempo, gesto audace da parte dell'attrice. Tempo fa ha fatto discutere per la candela al profumo della vagina, un prodotto altamente pubblicizzato sul sito Web della sua azienda.



