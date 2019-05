Gwyneth Paltrow trucco acqua e sapone da oltre mille euro per il Met Gala

Venerdì 24 Maggio 2019, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 19:23

Oltre 1.000 dollari per truccarsi. Questa è la cifra che ha speso Gwyneth Paltrow per prepararsi per il Met Gala. L'attrice si è presentata alla festa più stravagante della moda con un abito di chiffon giallo limone della maison francese Chloé, e molto trucco, a quanto pare.In un nuovo post pubblicato sul blog del suo marchio di lifestyle Goop, Paltrow sottolinea come alle 22:30 di domenica sera si è immerso in un bagno usando The Martini Emotional Detox Bath Soak disponibile sul suo sito web per 35 dollari, prima di usare un peeling glicolico notturno per un valore di 125 dollari. La mattina dopo, Paltrow ha iniziato la sua giornata bevendo un bicchiere di GoopGlow dal valore di 60 dollari. Durante la giornata che ha preceduto l'evento presso il Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, Paltrow ha utilizzato prodotti tra cui un detergente per la fusione luminosa del valore di90 dollari, un siero botanico attivo del valore di 125 dollari e un attivo essenza di trattamento del valore di 225 dollari.Poi prima dell'evento si è truccata con una serie di prodotti tra cui un eyeliner khol, una fodera liquida e un ombretto per creare uno smokey eye. Sicuramente era bellissima e in grande forma, ma le sue cure di bellezza sono state decisamente care.