Happy birthday caprese per il presidente Corrado Ferlaino

Vigilia di compleanno in Piazzetta per Corrado Ferlaino che ha voluto mantenere la tradizione ed è arrivato stamattina a Capri per festeggiare il suo 91esimo compleanno. Prima di avviarsi al Grand Hotel Quisisana, che sarà il suo buen retiro per alcuni giorni, il già Presidente del Napoli vincitore di due scudetti (86/87, 89/90), una coppa Uefa (89) ed una supercoppa italiana (90), amatissimo sull’isola ha voluto seguire i riti di sempre.

L’immancabile sosta per il caffè ai tavolini del Piccolo Bar in Piazzetta dove si è soffermato a lungo guardando da lontano la casa che troneggia in Piazza e da lui abitata per anni. Poi il lunch da Mia al ristorante Aurora con la compagna Roberta Cassol per gustare la “Pizza all’acqua” un piatto che gode di copyright e per questo impossibile trovare altrove. Ovviamente la presenza a Capri di Ferlaino, che non è mai un ritorno ma che i lockdown hanno tenuto due anni lontano dall’isola, è stata quasi una festa per chi l’ha incrociato per strada salutandolo con un “ben tornato presidè” e poi via verso il Quisisana in attesa del compleanno che avverrà domani con cena intima Da Paolino, il ristorante limonaia scelto da Corrado e Roberta per la serata cornice ideale per spegnere sulla torta le sue prime 91 candeline.