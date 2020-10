Harry e Meghan, ecco il ritratto ufficiale

Meghan Markle seduta con una mano sulla sua gamba, lui inclinato sul bracciolo della sedia dietro di lei, entrambi sorridenti e spensierati. È il ritratto ufficiale di Harry e Meghan pubblicato da Time Magazine. É il ritratto dei duchi di Sussex da quando la coppia ha deciso di abbandonare gli impegni reali.

Join us on Oct. 20th for a special #TIME100Talks hosted by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex. Register now: https://t.co/BWnMHX3yTP pic.twitter.com/osnpFBfgD2 — TIME (@TIME) October 17, 2020

Lo scatto in bianco e nero è opera di Matt Sayles, fotografo di moda e intrattenimento di Los Angeles. Il principe Harry e Meghan hanno detto addio alla vita di Buckingham Palace lo scorso gennaio. Prima hanno vissuto per alcuni mesi in Canada, poi si sono trasferiti in una villa a Los Angeles e ora vivono in una dimora da loro acquistata a Montecito nella contea di Santa Barbara, in California.

