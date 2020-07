Harry e Kate Middleton, patto segreto per il ritorno del principe a Londra? «Potrebbe costare il divorzio»

Harry e Kate Middleton starebbero tramando per un ritorno dell'ex duca di Sussex nel Regno Unito. Il principe starebbe molto soffrendo la lontananza dal suo paese d'origine, gli mancherebbero molto il padre, il fratello, tutta la sua famiglia e teme che se dovesse succedere qualcosa ai nonni potrebbe essere lontano.



Secondo alcune indiscrezioni sarebbero questi i ricorrenti pensieri di Harry che a Los Angeles starebbe vivendo la sua vita con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie dopo la decisione di andarsene dalla casa reale, ma sembra che le cose non siano così semplici. Se Meghan è rinata, non si può dire lo stesso di Harry che tra le tante difficoltà avrebbe anche quella di trovare un lavoro.



Come ha raccontato Phil Dampier, autore del libro, Royally Suited: Harry & Meghan in Their Own Word, pare che il principe e sua cognata siano in contatto e proprio Meghan avrebbe messo in atto una specie di piano segreto per aiutare Harry a tornare nel Regno Unito, una scelta che però potrebbe non escludere anche il divorzio. Che le cose stiano realmente così ai ferri corti? Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA