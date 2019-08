Harry e Meghan, vacanza a Ibiza da 100mila euro per una settimana

L'affitto della villa extra-lusso sarebbe da valutare sui 50mila euro, a cui vanno aggiunti i 21mila per il jet privato (come riporta il "Daily Mail") e le spese per le numerose guardie del corpo, sia quelle arrivate da Londra che quelle spagnole.



La coppia reale, sempre in prima linea nelle questioni anti-inquinamento, è stata inoltre travolta anche dalle polemiche ambientaliste: "Come salvare il pianeta, un jet privato alla volta", ha scritto su Twitter Piers Morgan del Daily Mail.

Venerdì 16 Agosto 2019, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2019 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per una settimana di vacanze a Ibiza - dal 6 al 12 agosto - con il piccolo Archie avrebbero speso 100mila euro. Una cifra non particolarmente esosa per una coppia di vip, ma la spesa estiva ha fatto infuriare i contribuenti britannici che pagano le tasse per la famiglia reale e i media hanno fatto i conti in tasca ai duchi del Sussex.