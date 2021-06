Harry e Meghan, la regina Elisabetta non è stata informata sulla scelta del nome Lilibet in suo onore. Ecco come ha reagito

Altre polemiche in casa reale. La scelta del nome della piccola arrivata in casa di Harry e Meghan Markle Lilibet, ho è stato ben visto dalla Regina. Se il nipote del principe Filippo e la consorte pensavano di mettere pace in casa con questo nome, in onore della sovrana stessa, diciamo che il tentativo è stato un vero e proprio fallimento. Harry e Meghan non hanno mai chiesto il permesso alla regina Elisabetta di usare il suo soprannome, Lilibet, per il nome della loro secondogenita, nata qualche giorno fa a Los Angeles.

'They've got the domain.' @angelalevin1 says Harry & Meghan have got the domain for Lilibet Diana during a debate with @susannareid100 , @richardm56 and @afuathescot about the Duke and Duchess of Sussex's decision to name foundations after their children. pic.twitter.com/G1sB5NqqN1

Le fonti

Lo rivela una fonte di Buckingham Palace alla Bbc smentendo le speculazioni di alcuni media. Harry e la regina hanno parlato al telefono poco prima della nascita ma «il nome» della piccola «non è mai stato menzionato». Il soprannome Lilibet è molto caro alla sovrana: coniato quando era solo una bambina e non riusciva a pronunciare Elizabeth, era il modo in cui la chiamavano il nonno George V e Filippo.

'I think it's quite rude to her Majesty the Queen.'

Royal biographer @angelalevin1 reacts to Harry and Meghan's decision to call their daughter Lilibet.

She tells @susannareid100 & @richardm56 that using the Queen's 'private nickname is quite demeaning.' pic.twitter.com/yCED8Ti2A5

— Good Morning Britain (@GMB) June 7, 2021