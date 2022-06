Harry e Meghan, un'altra intervista con Oprah? L'incontro che spaventa la Royal Family

Le foto hanno fatto velocemente il giro dell'Inghilterra ma non solo. Il principe Harry e Meghan Markle sono stati avvistati durante il fine settimana diretti alla villa di Montecito dove avrebbero incontrato la conduttrice Oprah Winfrey. Le immagini sono state diffuse in esclusiva dal DailyMail.com e mostrano gli ex reali spostarsi nella proprietà nel tardo pomeriggio di sabato. Fonti hanno confermato al Daily Mail che il trio ha trascorso un'ora nella sontuosa tenuta e ha fatto un piccolo spostamento di cinque minuti dalla casa di Montecito in un convoglio di auto che includeva una Range Rover che trasportava personale di sicurezza.

La notizia della visita della coppia a Oprah potrebbe essere una sorpresa se fosse in cantiere un'altra intervista. Meno di 18 mesi fa la loro chiacchierata con la conduttrice ha scatenato uno scandalo sul razzismo reale quando la coppia ha rivelato che un membro della famiglia reale aveva fatto delle domande sul colore della pelle del figlio Archie.

Harry aveva detto che la conversazione era avvenuta prima che la coppia si fidanzasse, mentre Meghan aveva raccontato che era successa mentre era incinta. E sebbene Archie abbia già un titolo e non possa essere designato principe fino a quando il principe Carlo non diventaerà re, Meghan ha insistito sul fatto che gli fosse stato negato uno a causa del razzismo.