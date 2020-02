Harry e Meghan a un evento JP Morgan, prima uscita pubblica dopo lo strappo

Harry e Meghan alla prima uscita pubblica, dopo il trasferimento in Canada. La coppia si è distaccata dagli impegni ufficiali della famiglia reale britannica in favore di «una nuova vita» finanziariamente più indipendente e ha scelto per il momento di vivere in Canada con il loro figlio, il piccolo Archie Mountbatten-Windsor.

I duchi di Sussex hanno partecipato ieri a un evento organizzato dalla banca d'affari JP Morgan a Miami, negli Usa, come confermato stasera da una portavoce di Buckingham Palace. L'evento, a cui sono state invitate diverse organizzazione caritative, si è svolto in un hotel di lusso di South Beach, affacciato sull'oceano, e il secondogenito di Carlo e Diana è stato fra i relatori, anche se la Bbc non è in grado al momento di precisare se abbia ricevuto un compenso per il suo intervento ed eventualmente di quale entità. «Posso confermare - si è limitata a dire la portavoce di corte da Londra - che i Sussex hanno partecipato ieri a un incontro organizzato da JPMorgan a Miami dove il Duca ha parlato».

