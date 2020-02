Harry e Meghan rinunciano al marchio Royal Sussex: «Scelta nostra, noi trattati peggio degli altri parenti»

Harry e Meghan Markle rinunciano al titolo Royal Sussex ma specificano che è una loro scelta. Dopo la scissione dalla casa reale d'Inghilterra la coppia è andata a vivere in Canada ed è decisa a vivere la loro vita con il piccolo Archie lontani dagli impegni reali e dai riflettori. La scelta non è piaciuta però alla Regina Elisabetta che ha prima accettato la decisione per poi servire sul piatto una piccola vendetta.

I due hanno ottenuto il consenso a non perdere il titolo ma non potranno usare il termine royal per il loro sito, i social e la fondazione benefica che stavano costituendo. La coppia fa sapere che la scelta è loro, ma la Regina aveva già sguinzagliato fior fior di avvocati. Una decisione che è stata data non senza un velo di polemica da parte di Harry e Meghan che hanno scritto: «Sebbene non vi sia alcuna giurisdizione da parte della Monarchia o del Gabinetto sull'uso della parola "Reale" all'estero, il Duca e la Duchessa del Sussex non intendono usare "Sussex Royal" o alcuna iterazione della parola "Royal" in qualsiasi territorio (all'interno del Regno Unito o in altro modo) quando la transizione avrà luogo nella primavera 2020».

I due sottolineano poi di aver avuto un trattamento diverso rispetto ad altri membri della famiglia: «Mentre esiste un precedente per altri membri della famiglia reale che cercano lavoro al di fuori dell'istituzione, per The Duke and Duchess of Sussex, è stato messo in atto un periodo di revisione di 12 mesi. E non potranno assumere doveri rappresentativi per conto di Sua Maestà la regina». La coppia, da accordi, dovrà prendere parte ad altri 6 impegni prima di lasciare definitivamente la casa reale, il primo in calendario è previsto per il 6 marzo.

Ultimo aggiornamento: 19:36

