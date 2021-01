Harry e Meghan lasciano i social: «Troppo odio»

Harry e Meghan, la fuga continua. Adesso la coppia più “frizzante” della Royal Family, dalla quale si sono ufficialmente allontanati, dopo essere entrati in collisione con la stampa britannica, è pronta a dire addio anche a Facebook, Twitter e Instagram. A quanto riporta il "Sunday Times" i Duchi di Sussex sarebbero infatti rimasti delusi dall’"odio ricevuto in Rete", rinunciando all'uso delle piattaforme social anche per la loro organizzazione benefica Archewell.

