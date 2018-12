Harry-Meghan e William-Kate ai ferri corti, ma 'uniti' dal gruppo WhatsApp

Lunedì 10 Dicembre 2018, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 22:43

I loro rapporti, negli ultimi tempi, non sono idilliaci, ma la comunicazione tra i duchi di Cambridge,e la moglie, e quelli di Sussex,e la moglie, continua... su. Anche i reali della Gran Bretagna sono molto avvezzi alla tecnologia e si tengono in contatto con l'app di messaggistica istantanea, nonostante i furiosi litigi.I rapporti, in particolare, trasi sono incrinati a causa delle pressanti richieste della neo-moglie del principe Harry, che ha già, di fatto, messo in fuga due collaboratrici storiche della famiglia reale. Il Sun, però, ha diffuso un'indiscrezione riportata dai giornali di tutto il mondo: i quattro si tengono in contatto costante grazie ad un gruppoI fan della famiglia reale britannica, che ora si chiederanno sicuramente il nome del gruppo e i suoi contenuti, possono quindi tirare un sospiro di sollievo: la stessa fonte che ha parlato del, infatti, assicura che non ci sono liti in atto tra, anche se è indubbio che i rapporti si siano quantomeno raffreddati negli ultimi tempi. E chissà che qualcuno di loro non abbia deciso di silenziare, magari per un anno, le notifiche del gruppo...