Heather Parisi al centro del tifone Mangkhut: «Una domenica di paura»

Domenica 16 Settembre 2018, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 16:13

Heather Parisi terrorizzata dal tifone Mangkhut. Heather Parisi si trova a Hong Kong in questi giorni, e oggi è stata sorpresa dal tifone che si sta abbattendo sulla costa cinese.Heather Parisi ha pubblicato un video su Instagram che lascia pochi dubbi sul suo stato d'animo: «Sarà una domenica di paura», ha scritto la showgirl mentre mostra la prepotenza dei venti che soffiano su Hong Kong a 230 km/h.Nel video pubblicato da Heather Parisi si sente il sibilo del vento nonostante lei si trovi al sicuro all'interno del suo hotel, anche se - come le fanno notare tra i commenti - considerata la potenza delle raffiche non è consigliabile restare così vicini ai vetri.