Heather Parisi insultata dall'hater: «Figli da tre uomini diversi». La sua risposta spiazza tutti

Heather Parisi è sempre molto attenta ai commenti su Instagram, soprattutto se sono gli haters a scriverli. L'ultimo "leone da tastiera" ha espresso un giudizio sulla sua vita privata e la showgirl ha risposto con un lungo post in cui sentenzia che «il peggior nemico della donna è la donna stessa». Il testo accompagna una foto provocatoria ed eloquente in cui fa la linguaccia e mostra il commento incriminato. Non è la prima volta che Parisi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati