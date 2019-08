Heidi Klum in topless su Instagram, pioggia di offese: «Non hai più l'età»

Mercoledì 21 Agosto 2019, 23:21 - Ultimo aggiornamento: 22 Agosto, 07:30

In luna di miele nel mare di Capri, Heidi Klum sta postando su Instagram le immagini della sua vacanza italiana. Tra queste una foto in cui la modella, a bordo di una barca in mezzo al mare, appare a seno quasi nudo, parzialmente coperto da un asciugamano. «Vedo solo acqua» scrive la Klum a commento della foto. Uno scatto certo non volgare, ma che si è attirato i commenti polemici e a volte offensivi degli “haters”, gli specialisti dell'odio sul web. Frasi del tipo: «Vedo solo una donna in crisi di mezza età», e diverse critiche alla scelta di mostrare (non importa se così garbatamente) il proprio corpo pur essendo madre di quattro figli.Già in precedenza altre foto avevano ricevuto un trattamento simile: «Hai bisogno di un po' di ginnastica nonnaaa» recitava un commento a un'immagine in cui la Klum è ripresa in bikini di spalle, mentre osserva i Faraglioni di Capri all'alba. Si tratta comunque di eccezioni, perché la maggior parte dei followers al contrario non manca di sottolineare l'indiscutibile bellezza della modella tedesco-statunitense, che ha compiuto 46 anni e che peraltro è abbastanza abituata alle malignità: un paio di anni fa fu nientemeno che Donald Trump a ironizzare poco elegantemente sulla top model, dichiarando pubblicamente in un'intervista «Heidi Klum? Purtroppo non è più da 10». Si apprese in quell'occasione che l'attuale presidente degli Stati Uniti ha l'abitudine di classificare le donne attribuendo a ciascuna un voto sulla base del suo aspetto fisico. La Klum rispose a Trump con un video in cui indossava una maglietta con il numero 9,99 e dichiarò: «Per me tutte le donne sono da 10».