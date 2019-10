Michelle Hunziker da bambina, le foto a sorpresa: «​Le espressioni alla fine non cambiano»

Ci sono cose che non cambiano mai, anche a distanza di anni. Michelle Hunziker lo sa bene e si diverte ad affiancare le foto della sua infanzia con quelle del presente. Un'operazione in perfetto stile Amarcord su Instagram che le dà modo di condividere una riflessione su tutto quello che eravamo da bambini e quello che ci siamo portati nel mondo degli adulti.

LEGGI ANCHE Alessia Marcuzzi e il nuovo cane Brownie: è come quello di Michelle Hunziker e Belen Rodriguez

«Ci sono dei giorni in cui spunta dal nulla la mia..mi chiede di prenderla in braccio e di giocare con lei...io accetto sempre volentieri e le dico: “vieni pure, tanto io e te non ci lasceremo mai” provate anche voi...le espressioni alla fine non cambiano un bacio e buon weekend», scrive nelOgnuna ha due facce della stessa Michelle: a sinistra la versione bambina e a destra la conduttrice così com'è ora.

Michelle si è divertita ad associarle in base all'espressione, alla gestualità o al colore del vestito. In una ha un broncio divertente, in un'altra ride a crepapelle. Da adulta, in fondo, sembra non essere cambiata molto. L'operazione Amarcord ha successo e i followers la riempiono di commenti.

Ultimo aggiornamento: 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA