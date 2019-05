I 40 anni di Andrea Pirlo sotto il sole di Capri

Venerdì 17 Maggio 2019, 21:55

Capri. Il Metrononomo, così era soprannominato durante la sua militanza in serie A ed in Nazionale italiana calcio, per la sua capacità di dettare i tempi della squadra giocando con classe e testa, è stato avvistato all'ora dell'aperitivo insieme alla compagna Valentina Baldini tra i tavolini della Piazzetta e le lussuose vetrine di Via Camerelle a Capri. L'ex centrocampista italiano, campione del mondo 2006 e vice-campione d'Europa nel 2012 con la nazionale italiana, si è regalato qualche giorno caprese insieme alla sua Valentina, a pochi giorni dal suo compleanno che cade questo 19 maggio. Sarà proprio Capri la location scelta dal campione per celebrare i suoi primi quarant'anni? Lo si scoprirà nelle prossime ore. Intanto nelle ultime 24 ore Andrea Pirlo ha postato sul suo profilo instagram alcuni scatti negli angoli più iconici di Capri, uno durante una sosta limonata da un chioschetto vicino alla terrazza di Tragara ed un alto nell'ora della tintarella da una sdraio della Fontelina, davanti ai Faraglioni, accompagnato da una famosa frase di Charles Dickens: “In nessun luogo al mondo ci sono tante occasioni di deliziosa quiete come in questa piccola isola”. Una vera dichiarazione d'amore per l'isola azzurra. Tanti i fan che all'ora dell'aperitivo in Piazzetta hanno fermato il campione per un selfie o un autografo a cui il grande calciatore si è prestato con simpatia.