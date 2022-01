Icardi-Wanda, caos in famiglia. Il figlio di Maxi Lopez è furioso: «Non lo sopporto più»

Il caos in casa Icardi non sembra finire più. Dal Wandagate sono passati, ormai, quattro mesi, ma gli strascichi del tradimento con Eugenia La China Suarez non sembrano aver fine. La vicenda è ormai nota a tutti, Mauro Icardi ha passato una notte in un albergo di Parigi con l'attrice argentina, mentre Wanda Nara era a Milano per la Fashion Week. E mentre la moglie e agente dell'attaccante del Paris Saint Germain sembra aver superato e perdonato Maurito, in casa il clima non è ancora tornato alla normalità.

APPROFONDIMENTI LA GELOSIA Mauro Icardi è furioso, licenziato il bodyguard di Wanda Nara:... SCATTO HOT ​Mauro Icardi-Wanda Nara, torna la passione: lo scatto social... QUANDO IL GATTO NON C'E'... Wanda Nara è in Argentina, la China Suarez vola in Europa:...

Leggi anche > Chiara Ferragni, Fedez annuncia: «Sono negativo al covid, libero!». Lei: «Ora puoi lavarti»

L'ex Inter sta facendo di tutto per farsi perdonare da tutti i componenti della famiglia. Tra regali, dichiarazioni social e la collana a forma di cuore con i nomi di tutti i componenti della famiglia, Icardi non sta badando a spese per riconquistare la fiducia di Wanda, ma anche dei figli. Secondo i media argentini, però, servirà ben altro e soprattutto molto tempo per far cancellare l'accaduto dalla memoria dei figli di Maxi Lopez.

Secondo il giornalista Juan Etchegoyen ci sarebbe un retroscena sui rapporti in casa Icardi. Il giornalista ha dichiarato ai microfoni di America Tv: «Mi hanno detto che i figli di Maxi López e Wanda non vogliono più saperne niente di Icardi. Tutto quello che è successo ha fatto sì che la loro relazione da buona si trasformasse in odio».

In particolare Valentino, il primogenito di Wanda e Maxi, è il più colpito da tutta questa storia: «Non lo sopporto più», avrebbe fatto sapere alla madre riferendosi a Mauro. Secondo Etchegoyen dopo il putiferio scatenato dall'atteggiamento di Icardi, anche i bambini si sono sentiti traditi e per Maurito sarà molto più complicato ricucire il rapporto con chi ha visto soffrire la madre.