Icardi e Wanda Nara, spunta l'sms che inchioda Maurito: «Vorrei incontrarti...»

La telenovela del tradimento di Mauro Icardi ai danni di Wanda Nara si arricchisce di nuovi dettagli scottanti. La donna che avrebbe fatto perdere la testa all'attaccante del Paris Saint Germain è Eugenia «La China» Suarez, attualmente insieme alle figlie, Rufina di 8 anni e Magnolia di 3, in Spagna per le riprese del film. Ma il gossip sul trio impazza da sabato e spunta il messaggio che inchioda Maurito.

Il quotidiano Clarin rivela che avrebbe saputo di uno scambio di messaggi privati tra Icardi e la bella Eugenia. Mentre Mauro Icardi prova a riappacificarsi con la moglie, Wanda Nara pubblica una storia in cui dice di preferire la sua mano senza anello.

Wanda, infatti, avrebbe trovato il messaggio che ha scatenato le sue ire. «Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce», sarebbe il contenuto, secondo il Clarin, di uno dei messaggi che Eugenia Suarez avrebbe inviato al calciatore. Wanda Nara ha letto il messaggio e da qui è iniziata la crisi tra i due. Una crisi che, però, non dovrebbe essere definitiva. Secondo quanto riportato dai loro entourage, infatti, i due non dovrebbero separarsi, ma adesso è ancora presto per capire quali saranno le ripercussioni della scappatella del bomber ex Inter.