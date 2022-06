Ida Platano e Gemma Galgani non ci abbandonano neanche in vacanza. Uomini e Donne è finito da circa un mese, ma sui social si torna a parlare delle due dame dopo che l'ex fiamma di Riccardo Guarnieri ha pubblicato sui social un breve video insieme alla sua comapgna di (s)venture.

Ida Platano e Gemma Galgani insieme in vacanza: il commento al vetriolo di Tina Cipollari

«Vi salutiamo tutte e due affettuosamente con un abbraccio enorme. Stiamo insieme, passiamo dei giorni insieme» hanno detto le due concorrenti, abbracciate e sorridenti a favore della telecamera nella breve clip diffusa sui social e ripresa dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

L'inaspettata reunion ha fatto impazzire i fan, ma ha suscitato anche la reazione di Tina Cipollari, che non ha mai fatto mistero di non nutrire simpatie per le due donne. Entrambe sfortunate in amore – la prima con Riccardo Guarnieri, la seconda con Giorgio Manetti –, da tempo immemore frequentano lo studio televisivo di Maria De Filippi e finora l'opinionista ha espresso pareri ben poco generosi nei loro confronti.

«Fate bene a farvi compagnia visti i risultati» è stato il commento canzonatorio di Tina Cipollari, che anche a telecamere spente non risparmia frecciatine alle due dame. Per il momento non è arrivata risposta dalle due concorrenti, ma si sa che in vacanza tutto può accadere.