Ida Platano, lacrime a Verissimo: «Per Riccardo provo ancora amore immenso»

Ida Platano, lacrime a Verissimo durante l'intervista di Silvia Toffanin. La protagonista di Uomini e Donne, un po' per l'emozione un po' per il racconto della sua vita si è lasciata prendere dall'emozione e le lacrime ben presto hanno segnato il suo volto.

Centrale nel corso dell'intervista è il rapporto tra Ida e Riccardo Guarnieri, che ha scandito per anni gli incontri pomeridiani del programma di Maria De Filippi. Un amore che si è concluso con liti e tanta indifferenza negli ultimi due anni. «Quello che provo per Riccardo non è amore ma è amore immenso». Con queste parole Ida Platano, ha parlato che prova per Riccardo Guarnieri. «Lui è tanto orgoglioso - ha spiegato Ida - ma penso che anche lui è innamorato». Dopo un lungo periodo distanti gli ex si sono rincontrati, poche settimane fa, di nuovo nel corso di Uomini e Donne.

Questo il racconto di Ida: «Quando siamo usciti a cena abbiamo parlato tanto. Ci guardavamo negli occhi, ci siamo anche toccati, è stato come il primo incontro. Non c'è stato ancora un bacio ma spero proprio che ci sarà», ha concluso Ida.