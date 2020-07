Il Volo, Ignazio Boschetto: love story con Roberta Morise

Ultimo aggiornamento: 17:10

avrebbero una relazione. La showgirl, dopo essere stata al centro del gossip per una presunta relazione, immediatamente smentita, con Eros Ramazzotti ora frequenterebbe il cantante del trio musicale de “Il volo”.A dare i particolari il sito “Dagospia”, secondo cui i due si frequenterebbero già da giugno. La conduttrice, che è stata sostituita nella tramessione “I Fatti vostri” dalla collega, frequenterebbe il cantante già dalla fine di giugno. I due infatti erano stati avvistati insieme in Calabria, quando avrebbero romanticamente passeggiato sul lungomare di Cirò Marina. Ci sarebbero tracce anche sul social, dato che come spiega il sito “La showgirl gli ha dedicato una storia su Instagram mentre guardava il cantante in tv”.Nessuno dei due diretti interessati ha ancora smentito, mentre sul caso Ramazzotti aveva spiegato in un’intervista “Chi”: “In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.