Ignazio Moser e Caterina Bernal, flirt estivo: «Cecilia Rodriguez ha chiamato per avere conferma. Si è presentato come single»

Ignazio Moser e Caterina Bernal. Caterina Bernal, presunta “scappatella estiva” di Ignazio Moser si confessa e ammette che la sua ex «Cecilia (Rodriguez) ha cercato conferma del flirt tra di noi. Non è colpa mia se si è presentato come single».

Le notti di Porto Cervo hanno propiziato il loro incontro: «Ignazio era con un’altra ragazza nel tavolo di fronte al mio – ha raccontato in un’intervista a “Chi” - Parlava con lei, che aveva conosciuto lì, ma guardava me. Poi un amico in comune di entrambi, Nicola, mi ha detto che lui voleva conoscermi. Io ho pensato: Ma non è serio un ragazzo che parla con un’altra e fissa me. Pochi secondi e me lo sono ritrovato al tavolo. Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina, lui allora ha iniziato a parlare nella mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single, poi abbiamo bevuto e ballato un po’. Fino a quando ci siamo scambiati i contatti».

I due si cominciano a scambiare messaggi e interagire sui social, poi si danno appuntamento a Madrid, dove abita lei: «Improvvisamente il mio profilo Instagram esplode. Una mia amica italiana mi spiega che la storia tra Ignazio e la sua ex Cecilia è molto seguita dai fan. Io vengo riempita di insulti e anche di domande perché la gente voleva sapere che cosa ci fosse. Non so come sia venuto fuori tutto (…) La storia è arrivata anche alla sua ex Cecilia che ha cercato conferma del flirt tra me e Ignazio. Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me».





Tra di loro sembra però non ci siano stati solo contatti virtuali e nessun bacio: «No perché in quel momento non ho voluto io».

Ultimo aggiornamento: 16:22

