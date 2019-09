Il Ken Umano, Rodrigo Alves, si pente e rivela: «Voglio tornare come prima»

Sabato 7 Settembre 2019, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 8 Settembre, 08:20

L'ex gieffino, conosciuto in tutto il mondo per la quantità di operazioni chirurgiche a cui si è sottoposto per assomigliare al fidanzato di Barbie, ha rivelato che gli è stato chiesto di perdere 16 chili per continuare a lavorare.Come riporta il Daily Mail,Il Ken umano ha raccontato di essere stato costantemente a dieta per non avere problemi con le sue 22 liposuzioni. E adesso sarebbe arrivato il momento di dire basta.«Per quanto mi piacerebbe essere quello che mi chiedono per motivi lavorativi - ha spiegato -».Ha poi aggiunto: «Sono sempre stato a dieta per il pericolo di problemi con le 22 liposuzioni a cui mi sono sottoposto ed oggi sto finalmente imparando a lasciarmi andare e a capire che va bene non essere perfetto. Ho preso un po’ di chili e non mi entrano più i vestiti, a volte mi scambiano anche per una donna, ma va bene così».