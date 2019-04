Ilaria D'Amico e Gigi Buffon allargano la famiglia: pancino sospetto con Leopoldo Mattia

Mercoledì 10 Aprile 2019, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 20:02

Ilaria D’Amico e il fidanzato Gigi Buffon vivono lontani, dati gli impegni del portiere fra i pali del Paris Saint Germain in Francia e quelli della conduttrice Sky a Milano. I due però potrebbero riservare delle sorpresa e decidere di allargare la famiglia.La conduttrice e il calciatore hanno già un figlio, Leopoldo Mattia, a cui si aggiunge Pietro, pargolo di Ilaria e del suo ex Rocco Attisani e Louis Thomas e David Lee, figli di Buffon e della ex moglie Alena Seredova.Ilaria è stata sorpresa da “Diva e donna” proprio assieme all’ultimo nato: vestitino primaverile, Ilaria sfoggia delle forme un po’ più morbide del solito. Potrebbe essere un effetto delle foto, ma per la rivista quello della D’Amico è un “pancino sospetto” che farebbe presagire un nuovo arrivo per la già indaffaratissima coppia…