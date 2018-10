Ilaria D'Amico lontana dalla tv e senza Gigi Buffon: tenera mamma col figlio Leopoldo Mattia

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 18:12

Lontana dalle telecamere di Sky Ilaria D’Amico si dedica al figlio Leopoldo Mattia. Col compagno Gigi Buffon che fa spola fra l’Italia e la Francia, precisamente Parigi, dove veste la maglia del Paris Saint-Germain, la bella conduttrice ha trascorso con il piccolo, due anni e mezzo, un pomeriggio in un parco di Milano.Ilaria D’amico, fotografata da “Chi” coccola Leopoldo Mattia e dopo una passeggiata nel verde del parco e una sosta al bar, gli regala un palloncino.La vita di Ilaria per ora si svolge fra Milano, dove lavora, Torino, dove abitano i figli di Buffon e appunto Parigi per il suo impegno con il PSG.