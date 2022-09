Dopo aver fatto il tifo per il suo amico Alfonso Signorini, che ieri è ripartito con il Gf Vip, Ilary Blasi si è concessa un'altra giornata da turista in giro per la sua Roma. La showgirl, che ieri aveva visitato La Vaccheria all'Eur, oggi ha fatto una passeggiata in centro e si è fermata davanti a Fontana di Trevi, prima di fermarsi a pranzo da un amico. L'ultima volta che aveva pubblicato delle foto dal centro di Roma era insieme a Totti. Ormai un capitolo chiuso.

Insieme all'amica Vanessa Sillano, imprenditrice proprietaria di un'azienda che vende costumi da bagno online, è stata in visita a Fontana di Trevi, passando inosservata tra i tanti turisti presenti. «Ci siamo solo noi, è stata una bella idea», ha detto ironicamente all'amica mentre riprendeva le decine di persone ferme in piazza ad ammirare la fontana.

Dopo la visita, è arrivata l'ora del pranzo. Ilary e l'amica non si sono spostate di molto, ma hanno raggiunto il ristorante L'Archetto da Alessandro, un amico della ex signora Totti a poche decine di metri di distanza. Per concludere, qualche scatto nel quale ha sfoggiato un camicione Balenciaga sopra a un paio di sneakers.

Ieri Ilary era stata in visita alla mostra di Andy Wahrol e aveva fotografato un quadro che rappresentava una mucca con le corna. Per i più maliziosi, si è trattato di un messaggio a Francesco Totti, che attende adesso una replica ufficiale alla sua intervista rilasciata pochi giorni fa. Per il momento però, Ilary continua sulla strada del silenzio e lascia parlare i fatti. Come la fede, sparita dall'anulare sinistro. Scontato, forse. Ma sicuramente un indizio chiaro per chi ancora spera in un ricongiungimento dell'ex coppia dei sogni.