Ilary Blasi, la domenica in famiglia: pasta con le vongole a pranzo con Chanel e le sorelle

Ilary Blasi si rifugia in famiglia per dimenticare le beghe della causa di divorzio con Francesco Totti. La showgirl è stata a pranzo in una località di mare e si è concessa una pasta con le vongole. Insieme a i figli Cristian e Chanel, con cui ha scattato un selfie, oltre alle due sorelle Silvia e Melory e i rispettivi compagni.

Ilary, pranzo al mare con la famiglia

Quasi in risposta a Totti, che due giorni fa ha pubblicato un video con il figlio Cristian, Ilary ha messo una foto con Chanel e ha raccontato il suo pranzo domenicale. La showgirl, vestita con un top che le copriva soltanto il seno, si è riunita con la sua famiglia al completo. Al tavolo Silvia e Melory, la nonna e anche lo zio Stefano, al quale è molto è affezionata. L'ex signora Totti continua a vivere la sua nuova vita da single e aspetta di tornare in televisione con un nuovo progetto, per mettersi definitivamente alle spalle il gossip e tornare a pensare al lavoro e alla carriera. Per l'amore ci sarà tempo, intanto Ilary si dedica alla famiglia.

La causa

L'accordo con Totti non è stato trovato e le parti dovranno discutere il divorzio milionario in tribunale. Il suo legale ha negato le cifre che erano circolate. Secondo alcuni rumors Ilary aveva chiesto un mantenimento di 37mila euro mensili a Totti, di cui 20mila solo per lei. Numeri sconfessati, ma che secondo i bene informati non sarebbero molto lontani dalla realtà. Intanto gli ex coniugi continuano a dividere la villa all'Eur, nonostante vivano vite ormai separate.