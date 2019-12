Ilary Blasi e il nuovo arrivo in casa Totti: «Vi presento Donna Paola»

C’è un nuovo "ospite" in casa Totti e non è l'ormai famoso quarto figlio di cui tanto si parla dopo Chanel, Pietro e Isabel. Ilary Blasi, moglie dell'ex capitano della Roma, infatti dal suo account Instagram ha presentato il nuovo arrivo, un cucciolo di gatto di nome Donna Paola.

La Blasi ha postato uno scatto che la vede assieme al micio, seguito dalla didascalia: “Vi presento Donna Paola”. Lo Sphynx è una razza pregiata, con costo di partenza di circa 1500euro ed è chiamato anche gatto nudo per via dell’assenza di pelo, caratteristica molto positiva per chi soffre di allergie.

Il post ha fatto naturalmente il pieno di like e sono stati numerosi i commenti dei fan dell’ex conduttrici del Grande Fratello Vip entusiastici per la scelta dell’amico a quattro zampe.

