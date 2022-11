Ilary Blasi ed Edmondo Israilovici, le foto a cena tra sorrisi e cenni d'intesa: chi è il misterioso cavaliere

Il nuovo numero di Diva e Donna ha pubblicato in esclusiva la foto di Ilary Blasi a cena con un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Fino ad ora sono stati tanti i nomi accostati alla famosa conduttrice dopo la separazione con Totti, nomi, però, che si sono rivelati frutto soltanto di voci di corridoio. Questa volta, invece, le foto del settimanale di gossip lasciano poco spazio alla fantasia e al pettegolezzo.

L'uomo misterioso si chiama Edmondo Israilovici e fa l'immobiliarista, socio fondatore di un'importante agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano. Non emergono nuovi dettagli, se non le diverse fotografie scattate dai paparazzi durante la serata.

Totti e Noemi, convivenza in vista

Nel frattempo, Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero deciso di compiere il grande passo: a breve, infatti, la coppia inizierà una convivenza vera e propria. Ora che i due sono usciti allo scoperto e non hanno più alcun motivo per nascondersi, trapelano fotografie e informazioni sul loro imminente futuro. Il magazine Chi, infatti, li ha immortalati insieme mentre visitano un attico situato in zona Roma Nord.