Ilary Blasi lontana dalla tv, pomeriggio con i figli Cristian e Chanel. Poi incontrano Christian De Sica

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Messi da parte gli impegni davanti all’obbiettivo della camera per la conduzione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si dedica alla famiglia. La conduttrice e moglie di Francesco Totti, che ultimamente ha avuto una querelle con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, è stata fotografata sa “Chi” mentre trascorre il weekend assieme ai figli.LEGGI ANCHEPrima sul campo da gioco per vedere Cristian con la maglia della Roma under 14 e il pomeriggio assieme a Chanel, che porta a fare compere, senza indossare la parrucca che di solito utilizza durante la conduzione del reality Mediaset al fianco di Alfonso Signorini.Mamma e figlia poi incontrano Christian De Sica, che si ferma a salutarle.