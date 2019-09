Ilary Blasi, i figli tornano a scuola: «Mi mancherete». Ma poi scatta il ballo liberatorio in vestaglia

Martedì 3 Settembre 2019, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 19:12

Quando il gatto non c'è i topi ballano... E quando i figli ricominciano la scuola Ilary Blasi regala ai followers un balletto sexy. Dopo l'estate in famiglia, è tempo di ricavarsi un po' di tempo per se stesse. Sembra dire questo la signora Totti nelle stories di Instagram con un siparietto molto divertente sulla colonna sonora di ​YMCA, la celebre canzone dei Village People che dal 1978 anima le nostre feste.Poco prima Ilary aveva pubblicato una foto con i suoi figli più grandi di spalle mentre - zainetto in spalla - si accingono ad andare a scuola per il loro primo giorno. «Ciao ragazzi, mi mancherete», urla a Cristian e Chanel in lontananza, ma la nostalgia dura poco: nella story successiva la conduttrice è già pronta a lanciarsi in un balletto sexy in vestaglia e con l'ironia con cui ci ha abituati.Un po' di leggerezza dopo le immagini del suo giardino danneggiato dall'ondata di maltempo di ieri. ​Ilary, infatti, ha voluto condividere con i suoi followers le immagini del disastro che si è abbattuto proprio poche ore fa.