Ilary Blasi, weekend di relax: dalla maglia bianconera alle fettuccine di nonna

Fuori flash e sospiri, tra liti pubbliche per la separazione più "trend" d'Italia e scambi di accuse su bugie e tradimenti, dentro il sapore della pasta fatta in casa e una maglia a righe bianco e nere. Il pianeta social di Ilary Blasi ruota serenamente, nella sua orbita di visualizzazioni e like con messaggi più o meno subliminali. Nel week end delle accuse di Totti e delle risposte della sua futura ex moglie, la conduttrice si diverte sul proprio profilo Instagram. Foto e video pieni di serenità e, forse, con una provocazione.

Ilary Blasi e la maglia... juventina

Ilary Blasi davanti allo specchio indossa una maglia a strisce bianco e nere, di un noto marchio internazionale, che ricorda incredibilmente la maglia della Juventus. Qualcuno sui social ha scherzato sulla scelta cromatica di Ilary, una squadra da sempre "ostica" per i tifosi della Roma e, dunque, per Totti che della squadra capitolina è stato per decenni capitano. Ma dalle supposizioni calcistiche si passa alle certezze italiche. Ovvero la pasta. Quella che Nonna Blasi prepara per la sua nipotina la quale si impegna davanti alla telecamera dello smartphone in un prodotto eccellente. Almeno a giudicare l'espressine di Ilary mentre mangia la pasta fresca. "L'adoro" dice con uno zoom per veri intenditori.

