Ilary Blasi, il retroscena nel giorno del video sui Rolex di Totti: «Multata a Roma, quasi rimossa la Smart»

Ilary Blasi multata in centro a Roma. Il retroscena nel giorno del video che ha fatto più rumore, quello girato davanti al negozio Rolex, nel quale ha provocato il suo ex marito Francesco Totti, mimando il gesto del furto. Mentre la showgirl pranzava con l'amica Alessia Solidani, la polizia municipale si stava adoperando per rimuoverle la macchina in sosta vietata. Il tutto documentato con alcune foto pubblicate sul settimanale Chi.

Ilary Blasi è arrivata appena in tempo. Il vigile, che aveva già scritto il verbale, era pronto a rimuovere la Smart della ex signora Totti. Dopo una breve discussione, Ilary ha firmato la multa e se n'è andata a bordo della sua vettura, salvata in extremis. La stessa macchina che adesso reclamerà a Totti in tribunale, come scrive Il Corriere della Sera. La showgirl, avrebbe presentato una lunga lista che verrà sciorinata nella prima udienza, in programma il 14 ottobre. Borse, gioielli, scarpe, la casa da 1500 mq (Totti è già pronto a traslocare) e la Smart, appunto, intestata al Pupone come tutte le macchine.

Non è la prima volta che Ilary viene presa in castagna dai vigili per soste vietate. Nel 2019, l'ex signora Totti era stata fotografata mentre il carroattrezzi portava via la sua automobile in centro. La presentatrice era andata a fare shopping e al suo ritorno ha trovato la vigilessa a dirigere la rimozione dell'auto. Dopo averla supplicata a lungo, Ilary anche in quel caso era riuscita a non farsi portare via l'auto.