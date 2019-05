Ilary Blasi insultata su Instagram: «Sei un mostro». Totti la difende: «Demente»

Lunedì 6 Maggio 2019, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si erige a difensore della sua Ilary Blasi attaccata su Instagram da uno dei suoi follower. La showgirl ha postato una foto della figlia Isabel intenta a giocare con i Lego, un post innocente accompagnato dalla didascalia: «In costruzione». Tra le migliaia dei commenti spicca quello di “danilove3649”, che scrive: «Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio. In estetica sei diventata un mostro, brutta. Sei riuscita a rovinarti, povera ignorante». Un attacco gratuito che non ha lasciato indifferente Francesco: «Tu invece sei un demente», la risposta dell’ex numero 10 giallorosso che ha fatto il pieno di like.