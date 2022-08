«Ilary Blasi si è invaghita di un amico di Totti»: l'indiscrezione clamorosa

Dalla separazione dell'estate tra Francesco Totti e Ilary Blasi è passato quasi un mese il Gossip non sembra avere intenzione di mollare la presa. I ruomors e le indiscrezioni sulla coppia d'oro dello show business italiano non smettono di placarsi, ma l'ultima voce lascia tutti senza parole. Ilary si sarebbe invaghita di un amico del suo ex marito.

«Ha perso la testa per l'amico»

Ilary Blasi è tornata single dopo più di 20 anni. La showgirl e conduttrice romana sembra essersi goduta le prime vacanze senza legami matrimoniali e, mentre si vocifera che tornerà in tv solo per la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, un'indiscrezione sconvolge gli amanti del gossip. Il settimanale Nuovo ha paparazzato la conduttrice al supermercato mentre era intenta ad acquistare il necessario per godersi la bella stagione. Dopo essere stata in Tanzania e a Sabaudia, Ilary è rientrata nella sua villa all’Eur. A darle il cambio con i figli è stato l'ex marito Francesco Totti che si è trasferito per l’occasione sul litorale laziale. Anche per lui a breve arriveranno le vacanze: «In questi giorni Totti fa la spola tra la casa e gli uffici dell’agenzia di scouting nel quartiere dell’Eur. Tra poco andrà in ferie, forse in una meta esotica», rivela una fonte a lui vicina. Ilary, invece, rimarrà a Roma assieme a Chanel e alle sorelle Melory e Silvia che le stanno dando supporto in questo momento delicato. Ma lo scoop è quello relativo alla possibile nuova storia d'amore di Ilary. Ci sarebbe un uomo molto vicino a Francesco Totti che le ha fatto perdere la testa.

L'indiscrezione

Nelle scorse ore sul Settimanale Chi sono stati pubblicati altri scatti in cui si vede Francesco uscire di mattina da casa di Noemi Bocchi. Francesco Totti sembra essere diventato ormai una figura familiare considerando che frequenta la casa in cui Noemi vive con i figli. Ma adesso anche Ilary Blasi sembra pronta a voltare pagina e si starebbe frequentando con un uomo. Non si tratta né di Luca Marinelli né di un aitante giovane milanese, come si vociferava in precedenza, ma bensì di un amico di Totti. Una fonte che ha preferito rimanere anonima ha infatti dichiarato: «Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex». E adesso è caccia all'uomo. Tutti vogliono scoprire chi è l'amico di Francesco Totti che si sta frequentando con Ilary e, soprattutto, sapere se l'amicizia tra i due resterà inalterata.