Ilary Blasi, la sua Sabaudia senza Totti: la foto al mare è da perdere il fiato

Una foto al mare come ne ha postate tante, ma che vuol dire molto di più di quello che appare. «Sabaudia 2022» il commento di Ilary Blasi, senza aggiungere altro. L'inizio di una nuova vita. Da sola, senza più quello che è stato e che probabilmente resterà l'amore più importante della sua vita. Francesco Totti è lontano, non solo fisicamente, ma ormai anche nei pensieri. Il matrimonio è finito, ed è il momento di guardare avanti. Per il momento senza nessun altro a fianco. Perché Ilary non ha bisogno di nessuno, se non di sé stessa.

APPROFONDIMENTI STORIA INFINITA Totti in fuga da Roma: «Gita alle Terme dei Papi di Viterbo, ma... GOSSIP Totti in un locale con Ilary e Noemi: il video di ottobre "inchioda"... NUOVA VITA Ilary Blasi, Totti è già alle spalle: a Sabaudia brinda...

Totti in fuga da Roma: «Gita alle Terme dei Papi di Viterbo, ma non con Noemi...». E si riaccende il gossip

Ilary Blasi, Totti è già alle spalle: a Sabaudia brinda senza Francesco e accende il gossip

Con la camicia e il bikini

Elegante come sempre, Ilary sfoggia due foto che strappano like e commenti entusiasti. Capelli raccolti, i soliti occhiali da sole a coprire gli occhi, una camicetta a righe legata sopra il ventre, e una mutandina che mostra la sua forma perfetta. Ilary si muove leggera nell'acqua di Sabaudia. La sua Sabaudia, dove continuerà a passare le vacanze, anche senza Totti, segnalato ieri alle Terme dei Papi di Viterbo assieme ad un amico (e non a Noemi). Chissà se pensando proprio alla sua ex moglie, oppure no.