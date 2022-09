Ilary Blasi, nuovo look dopo la crisi con Francesco Totti: «Extra long»

Ilary Blasi è tornata. Dopo un'estate di fuoco, trascorsa sfuggendo agli insistenti gossip, tra un safari in Tanzania, un soggiorno a Sabaudia e una capatina a Cortina, la conduttrice dell'Isola dei Famosi è pronta ad affrontare l'autunno con la carica giusta e un nuovo look.

Ilary Blasi, nuovo look dopo la crisi con Francesco Totti

La biondissima (quasi ex) moglie di Francesco Totti, in risposta alla crisi matrimoniale con il Capitano, opta per un taglio di capelli favoloso che conferma la sua voglia di voltare pagina e ricominciare.

Dopo la fuga di notizie di Novella 2000, secondo cui il marito sarebbe pronto a tutto pur di scongiurare il trasferimento a Milano di Ilary e della figlia piccola Isabel, persino chiamare la regina dei matrimonialisti Anna Maria Bernardini de Pace, la Blasi risponde rinnovando il proprio aspetto.

«Extra long» scrive in una storia dove si mostra in tutto il suo splendore con un look accattivante e capelli lunghissimi a metà schiena. Ancora più seducente, si prepara a fare incetta di cuori nei prossimi mesi.