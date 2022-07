Ilary Blasi torna a Sabaudia, prima volta senza Totti dopo 20 anni: la spiaggia è ai suoi piedi

Stessa spiaggia, stesso mare per Ilary Blasi, che anche dopo la separazione da Francesco Totti non ha rinunciato alle vacanze nella sua Sabaudia. Sul litorale pontino l'attesa si era fatta frenetica e le scommesse su quale dei due ex sarebbe arrivato per primo erano aperte. Ad aprire le danze è stata proprio Ilary, che di ritorno dalla vacanza in Tanzania con i figli si è precipitata tra le dune di sabbia del mare laziale. A documentarlo sono foto e video pubblicati su Instagram dalla conduttrice stessa.

Il bikini da urlo

Ilary Blasi ha regalato ai fan degli scatti super sexy mentre si gode il sole in spiaggia. A incorniciare il decollette generoso, un bikini a fascia rosso con fiocco e lunghi lacci legati sul busto, che mettono in risalto l'addome scolpito. Ilary non rinuncia agli occhiali da sole maxy e a un copricostume-vestaglia dalla fantasia esotica. Immancabile la maxy-bag da mare: quella della ex signora Totti è personalizzata con le iniziali e la sfoggia dall'alto di una scalinata con la spiaggia ai suoi piedi.

La villa di famiglia

Le vacanze a Sabaudia non sono certo una novità per Ilary Blasi, che nella villa di proprietà dell'ex marito ha trascorso le estati degli ultimi vent'anni. È qui che sono cresciuti i figli della coppia ed è qui che, tra una spesa al supermercato e una corsetta in pineta, i due super vip amavano passare giornate di "very normal" relax. Ma ora, dopo la separazione annunciata da entrambi gli ex coniugi e le voci di una nuova relazione del "pupone" con Noemi Bocchi, è lecito chiedersi se anche Francesco passerà qualche giorno sui noti lidi o se resterà Ilary l'unica "regina" di Sabaudia.