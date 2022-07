Ilary Blasi completamente tatuata, ma non è come sembra: ecco di chi è la "colpa"

Ilary Blasi come non l'avete mai vista. Top color carne, pareo leopardato, ma soprattutto...piena di tatuaggi. Un'immagine diversa quella che mostra di sè, a primo impatto quasi irriconoscibile, poi ci pensa lei a smascherare con una linguaccia lo scherzo. Si tratta di un semplice filtro Instagram, a Ilary piace scherzare con chi la segue e, forse, voleva vedere come sarebbe stata in veste da "bad girl". Anche se, la figura della "cattiva ragazza" non le si addice, soprattutto dopo il ciclone mediatico da cui è stata investita, post separazione da Francesco Totti.

Ride e si diverte a scocciare il suo gatto Alfio, razza Canadian Sphynx, che riprende nelle sue storie mentre la guarda con perplessità. Il micio scappa dalle riprese della sua padrona e va ad accucciolarsi sopra una sedia, quasi come se si volesse nascondere dalle attenzioni di mamma Ilary.

La Blasi pare stia riprendendo, poco alla volta, la sua vita in mano. Si mostra serena, tra le giornate al mare in compagnia dei suoi figli e i lunghi tramonti. Mentre nel tempo libero, per distrarsi, si diverte come una ragazzina di 16 anni con i filtri Instagram. Per carità, bellissima anche tutta tatuata, ma forse, la preferiamo in versione "acqua e sapone"...