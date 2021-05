Ilary Blasi e Totti, nuovo gatto «nudo» in casa: sui social le foto dello Sphynx Alfio

Ilary Blasi ha presentato ai fan il suo nuovo gatto Alfio su Instagram. Un micio della razza Canadian Sphynx, la stessa della gatta Donna Paola, caratterizzata dall'assenza di pelo sul mantello. I fan hanno accolto molto positivamente l'arrivo del micio che terrà compagnia alla conduttrice dell'Isola dei Famosi e al marito Francesco Totti che qualche tempo fa si è reso protagonista di una curiosa caccia al topo proprio insieme a Donna Paola.

A commentare la foto della nuova arrivata in casa Totti c'è anche Tommaso Zorzi che ha detto: «Donna Paola sarà furiosa», in meno di un’ora la foto di Alfio ha raggiunto oltre 20mila like su Instagram. Ilary Blasi ha pubblicato anche una storia dove i due gatti s'incontrano: i due felini sono apparsi piuttosto perplessi e si sono osservati da lontano con una certa diffidenza. Ci vorrà forse del tempo per abituarsi alla convivenza appena iniziata e di certo i follower di Ilary potranno seguire quotidianamente le vicende dei due gatti e la loro vita domestica.

