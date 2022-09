Di passare per la moglie tradita, Ilary Blasi, non ci pensa proprio. Anzi. Da quando è finito il suo matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice non fa che postare di continuo filmati su Instagram per dimostrare che la vita continua. E continua pure bene. Non solo mostre, pranzi, uscite con le amiche, Ilary non fa mistero di dedicare moltissime attenzione anche al mantenimento della sua bellezza con trattamenti beauty e di medicina estetica che la rendono una single ancora più ambita.

Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli (migliore amico di Totti): «Diffonde notizie false e diffamatorie»

E così, ad esempio, ha raccontato via social di essersi sottoposta al trattamento di micropigmentazione labbra. Che cos'è? Un tatuaggio semipermanente per avere una bocca leggermente colorata, effetto rossetto. La manicure è un altro vezzo di Ilary. E sempre sui social ci ha mostrato i suoii nails look classici e discreti: unghie a forma di mandorla, affusolate, ma senza lunghezze vertiginose, e una preferenza per gli smalti baby pink o rosa cipria.

I trattamenti estetici

Ma c'è anche il capitolo medicina estetica che Ilary non ha mai negato di. Recentemente ha fatto una seduta di Cfu-elife. Di cosa si tratta? E ' un macchinario che si avvale di potenti ultrasuoni focalizzati che stimolano il collagene in profondità, donando al viso un effetto di turgore e lifting importante. Il protocollo prevede 3 sedute da fare una volta al mese e il risultato è visibile fin da subito.