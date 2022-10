Ilary Blasi risponde alle accuse: selfie di fronte al negozio Rolex e tagga l'ex Francesco Totti

Ilary Blasi passa al contrattacco. La showgirl ha pubblicato un breve video su Instagram, in cui ammicca alla telecamera di fronte al negozio Rolex in centro a Roma. Finita qui? Neanche per sogno: Ilary nella story ha taggato il suo ex Francesco Totti. Con una certa autoironia, la conduttrice ha risposto ad uno sketch andato in onda ieri a Striscia la Notizia in cui l'imitatrice Francesca Manzini - travestita appunto da Ilary - ha scherzato sul presunto furto di orologi in casa Totti. La Blasi, infatti, ha taggato anche la trasmissione di Canale 5 e la comica. E per concludere, con una mano, nel video simula un gesto aperto a tante interpretazioni, ma che in ogni caso suona come uno "sfottò" all'ex marito.

Ilary Blasi e Francesco Totti: ultime notizie

Solo ieri Ilary Blasi veniva avvistata insieme al figlio Cristian in un negozio di Roma a fare shopping. A pubblicare la foto è stata la pagina social "The Pipol Gossip", che sottolinea come i due fossero alla ricerca di acquisti «low budget» nel reparto uomo, probabilmente in cerca di un abito elegante per Totti junior. Il nome del negozio non è stato reso noto, ma nella foto è visibile un cartellino che indica il prezzo di 29.90€.

Nei giorni scorsi si erano diffuse voci sulle presunte richieste economiche di Ilary in fase di separazione dall'ex capitano della Roma. Richieste poi bollate come false dall'avvocato della showgirl, Alessandro Simeone, che in un comunicato ha chiarito: «La signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro, né di 10mila euro, né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è».