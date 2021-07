Ilary Blasi prende in giro Francesco Totti: «Se l'è fatta sotto...». Lei fa il volo dell'angelo, lui resta al mare

Francesco Totti e Ilary Blasi all'avventura. La moglie dell'ex capitano della Roma, in vacanza a Sabaudia, ha deciso di provare il famoso "volo dell'angelo" di Rocca Massima, in provincia di Latina. Si tratta di un'esperienza per veri temerari: un "volo" a 110 km/h lungo un cavo d'acciaio di 2.225 metri, sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo. Ilary Blasi si è lanciata insieme a un'amica in questa avventura, documentando tutto su Instagram, mentre Totti non s'è visto.

A svelare l'arcano è stata proprio la conduttrice dell'Isola dei Famosi sui social: «Mi state tutti chiedendo "dov’è il Capitano?". Il Capitano si è cag*to sotto, eh ve lo devo dire così... come va detto».Totti ha infatti preferito il relax e la comodità della spiaggia, dove è rimasto mentre Ilary provava l'ebbrezza del volo. La showgirl ha anche condiviso una foto sulla sdraio di Francesco, accompagnata da emoji che sottolinenano la "paura" dell'ex capitano nel provare un'esperienza come quella del "volo dell'angelo". Totti, in ogni caso, sembra averla presa con sportività. E i fan della coppia non hanno potuto fare a meno di apprezzare questo momento di simpatica complicità condiviso sui social.